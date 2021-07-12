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الإثنين، 12-07-2021 08:33 م

الصحة : 80% من العينات في عمان لحالات مصابة بالمتحور دلتا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان الفيروس المتحور دلتا أصبح السائد في العالم، حيث إن 90% من العينات في بريطانيا من هذا النوع.اضافة اعلان


وبين أن 80% من العينات المفحوصة في عمان لحالات مصابة بدلتا، مؤكداً أنها منتشرة أيضا في محافظات المملكة، لافتا إلى “أنه قد يعتبر مؤشرا إيجابياً لان تواجد الفيروس المتحور له أسابيع، ولم نلحظ من وقتها زيادة ملموسة في الإصابات”.

وقال إن عدد المصابين بالفيروس المدخلين بالمستشفيات في الأردن يبلغ 489 حالة.

 




 

 


 

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