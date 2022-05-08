الصحة: 84 اصابة كورونا و (صفر) وفيات خلال الاسبوع الماضي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأسبوع رقم 18 لعام 2022 والممتد بين الفترة 29 نيسان إلى 6 أيار سجل 84 حالة مقارنة مع 225 حالة للأسبوع الوبائي 17 وبانخفاض حوالي 63 بالمئة.

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وأضاف البلبيسي أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الاسبوع الحالي مقارنة مع وفاتين خلال الأسبوع الوبائي رقم 17. وأشار إلى أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع رقم 18 بلغت 7787 فحصا، مقارنة مع 18164 فحصا خلال الاسبوع 17 وبنسبة انخفاض 57 بالمئة.

وأوضح ان عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 9 حالات مقارنة مع 14 حالة خلال الأسبوع رقم 17 وبنسبة انخفاض حوالي 36 بالمئة. كما بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 1.1 بالمئة، مقارنة مع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 17 وانخفاض حوالي 8 بالمئة، وعدد الحالات النشطة 54 حالة مقارنة مع 163 حالة خلال الأسبوع رقم 17 وبانخفاض 67 بالمئة.