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الثلاثاء، 28-09-2021 11:38 م

الصحة : 95% من إصابات كورونا المسجلة في الأردن من المتحور الهندي

كورونا 6


الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن الأردن سيتسلم 3.5 مليون جرعة لقاح من شهر تشرين الأول وحتى نهاية العام، من “فايزر” 2.6 مليون، “سينوفارم” نصف مليون جرعة، و”سبوتنيك” نصف مليون جرعة.

وأكد في تصريحات صحفية أن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس بنسبة 100% إلا أنه يمنع الإصابة الشديدة به، مشيرا إلى أن 90% من الحالات التي تدخل إلى المستشفيات من غير المطعمين.

ولفت إلى أن 95% من إصابات كورونا المسجلة في الأردن خلال الفترة الأخيرة هي من المتحور الهندي “دلتا”.

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