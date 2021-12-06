الصحة: 95% من وفيات الأحد لأشخاص غير مطعمين.. والجرعة الثالثة ليست إلزامية

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور رائد الشبول إن خطر الوفاة في المراحل المتأخرة من الإصابة بفيروس كورونا يزداد بشكل كبير.

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وأضاف الشبول في تصريحات لقناة المملكة إن 87% من الوفيات بكورونا هم من غير المطعمين، مشيراً أن الجرعة الثالثة المعززة ليست إلزامية، لكن على كل شخص يدرك خطورة هذا المرض تلقي الجرعة الثالثة.

ودعا الشبول إلى ضرورة مراجعة المستشفيات لكل من تظهر عليهم أعراض الإصابة، أو أعراض الجهاز التنفسي.

وبين أن 95% من وفيات يوم أمس الأحد هم لأشخاص غير مطعمين ضد فيروس كورونا، إذ أن غالبيتهم لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح.

ونفى الشبول وجود بؤر ساخنة في المملكة يتفشى فيها الفيروس، مشيرا أن الإصابات في محافظة اربد ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.