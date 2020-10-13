الثلاثاء 13-10-2020
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الصحــة : مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

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الثلاثاء، 13-10-2020 08:36 ص

بالتعاون مع ديوان الخدمة

الصحــة : مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

وزارة الصحة 2)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - تدعو وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس التمريض والذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي ، والمدرجة أسماءهم على موقع الوزارة مراجعة مستشفى الحسين السلط الجديد شارع الستين لاجراء المقابلات الشخصية يوم غد الاربعاء الموافق 14/10/2020 .

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وشددت على ضرورة الحضور الى موعد المقابلة في الموعد المحدد مصطحبين معهم البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف علما بانه لن يتم السماح لاي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات مالم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات والقفازات والتقيد بالالتزام بالتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.


وينتشر الوزارة الاسماء على موقعها الرسمي www.moh.gov.jo

 
وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"

 

 







 

 

 


 




 

 


 

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