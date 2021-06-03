الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-06-2021 07:44 م

الصحفيين تقود اتفاقاً بين إدارات الصحف اليومية الورقية لتحسين إيراداتها المالية

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الوكيل الاخباري - وقعت الصحف اليومية الورقية اتفاقاً فيما بينها لتحسين إيراداتها المالية المتحققة من الإعلانات القضائية كإحدى الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمات المالية التي تعاني منها الصحف، بمبادرة وتنسيق من نقابة الصحفيين الأردنيين.
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وجاء توقيع الاتفاقية بعد اجتماعات عقدتها النقابة، برئاسة القائم بأعمال نقيب الصحفيين الأردنيين ينال البرماوي، ضمت المدراء العامين للصحف اليومية الرأي جهاد الشرع والدستور الدكتور حسين العموش، والغد علاء القاسم، والأنباط حسين الجغبير والأمم وصدى الشعب محمود فطافطة، وبحضور عدد من أعضاء المجلس زين الدين خليل وفيصل بصبوص وخالد القضاة ومؤيد أبو صبيح وعلي فريحات وممثل أحد مكاتب الإعلان فارس عجيلات تم خلالها مناقشة المقترحات والآليات اللازمة لإنقاذ الصحف من حالة التعثر المالي التي تعاني منها منذ سنوات وباتت تهدد وجودها.

 




 

 


 

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