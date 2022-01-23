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الأحد، 23-01-2022 05:36 م

الصحفيين تنظم دورة تدريبية حول تغطية الانتخابات المحلية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز تدريب نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الأحد، دورة تدريبية في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب بعنوان "التغطية الصحفية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان" المقرر إجراؤها آذار المقبل.

وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني في كلمة له خلال افتتاح أعمال البرنامج التدريبي، أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية بين الهيئة والإعلام بمختلف أشكاله والمبنية على الحس الوطني والحيادية والمهنية والمساواة. 

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