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السبت، 04-09-2021 04:39 م

الصحفيين: حوار إيجابي مع الحكومة بشأن أنظمة الاعلام

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الوكيل الاخباري - تواصل نقابة الصحفيين اتصالاتها وحوارها الايجابي مع الحكومة بشأن التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام التي تم التوافق على إيقاف العمل بها الخميس الماضي وسحبها عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي كونها لم تقر الى الآن وذلك إلى حين اعتماد رؤية النقابة والأسرة الصحفية في الأنظمة المقترحة للتعديل بشكل شمولي.

واشار مجلس النقابة إلى أن المستشار القانوني للنقابة يقوم بمراجعة نهائية للتعديلات المقترحة على الأنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من زملاء بالهيئة العامة حيالها. ليتم تقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود المعترض عليها.

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