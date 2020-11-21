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السبت، 21-11-2020 07:12 م

الصحفي الاردني عوض الصقر في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، الزميل الصحفي عوض سعود الصقر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم السبت، بعد مسيرة مهنية حافلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
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واستذكر العايد مسيرة الفقيد وإسهاماته وجهوده، خلال سنوات طويلة حافلة بالعمل الصحفي، مشيداً بالجهود التي بذلها الفقيد وإسهاماته أثناء عمله، في وكالة الأنباء الأردنيّة ووسائل الإعلام المحليّة والعربية.

وأعرب العايد عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.

كما نعى مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فايق حجازين، وأسرة الوكالة، المرحوم عوض الصقر، صاحب السجل الحافل بالبذل والعطاء والخدمات الجليلة لوطنه وقيادته.

وعبر حجازين عن صادق التعزية والمواساة لأسرة المرحوم وذويه، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخل فسيح جناته.

 




 

 


 

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