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الثلاثاء، 02-07-2024 11:59 م

الصداقة الاردنية البريطانية تكرم روادها

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الوكيل الإخباري - نظمت الجمعية الأردنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، حفلا تكريميا لروادها، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال والعيد الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

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وقدم رئيس الجمعية الدكتور مؤمن الحديدي في كلمته خلال حفل التكريم، باسمه وأسرة الجمعية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد التهاني بمناسبة عيد اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.


وأضاف الحديدي أن هذه الاحتفالات تزامنت مع مجموعة من مناسبات الفخر الأردنية منها؛ عيد الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش، وعيد استقلال الأردن، إضافة الى تزامنها مع العيد الأربعين لتأسيس الجمعية الأردنية البريطانية التي كان في 1984.


وقال إن هذه المناسبات ذات المستوى الوطني الرفيع، أيقظت مشاعر مهمة ترتبط بالإرث والحنين الى الماضي، والتي تقرر حينها العودة الى المؤسسين الذين تختلط أسماء كل منها بحجر زاوية من زوايا الوطن.


وأشار الحديدي إلى أن أهداف الجمعية تتضمن تنمية التعاون الثقافي والأكاديمي، وخاصة في المجالات العلمية والاقتصادية بين شعبي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.


وجرى خلال الحفل تكريم، كل من راتب الوزني وطاهر نشأت المصري، وسامي قموة، وزياد مرا، اضافة الى المغفور له بإذن الله سمو الأمير زيد بن شاكر والمهندس الراحل عبد الهادي المجالي والراحل فؤاد الكيلاني والراحل محمد صالح الكيلاني والراحل طارق سحيمات رحمهم الله جميعا.


كما تم خلال حفل التكريم، تسليم رسالة مباركة الى الدكتورة ميسم عكروش، بمناسبة حصولها على لقب سفير إقليمي لخريجي المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

 




 

 


 

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