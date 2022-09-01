الصرافين الأردنيين: الدولار متوفر بالسوق ومعدلات الصرف طبيعية

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، إنه بالرغم من تفاوت عقود مؤشر الدولار و ارتفاعه أمام 17 عمله خلال شهر آب الماضي، إلا أن معدلات الصرف في الأردن ما زالت ضمن نطاقها المعتاد.



وأكد السعودي لـ" الوكيل الإخباري" أن الدولار متوفر في محال الصرافة بالكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن التغيرات التي قد تجري على الدولار في التداول العالمي لا تؤثر محليا لأنه مُحدد بسعر صرف واضح من قبل البنك المركزي.



وأضاف أن اليورو يشهد في السوق المحلي انخفاضاً في معاملات الصرف، بعد الاختلالات التي أصابت الدول الأوربية والأزمات التي تعانيها جراء الصراعات.

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وأكد أن صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بالمجمل تعتمد على مبدأ العرض والطلب.



وارتفع مؤشر الدولار اليوم الخميس، بنسبة 0.2 % إلى مستوى 108.87 نقطة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 108.84 نقطة.