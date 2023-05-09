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الصرافين: توقع ارتفاع نسبة حوالات المغتربين الأردنيين من 5 -15% الصيف الحالي

الثلاثاء، 09-05-2023 12:56 م

الصرافين: توقع ارتفاع نسبة حوالات المغتربين الأردنيين من 5 -15% الصيف الحالي

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الوكيل الإخباري  - توقع رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي أن تنشط حوالات المغتربين الأردنيين خلال الصيف الحالي وترتفع من 5 - 15 % نتيجة ارتفاع اعداد المغتربين. 

وبين السعودي أن ارتفاع حجم وقيم حوالات المغتربين يسهم في تنشيط الحركة التجارية ورفع معدلات النمو. 

وحول أسعار الفائدة، قال إنه بالرغم من رفعها على القروض والتسهيلات في الأردن 10 مرات إلا أن ذلك لم يؤثر على معدلات الصرف، منوها إلى أن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية كافٍ ومريح ولا يوجد خوف من هذه الناحية مطلقاً .

وطالب السعودي بأن لا يتم رفع أسعار الفائدة في الأردن مرة جديدة.

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وكان قد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة للمرة الـ 10 يوم الخميس الماضي، بعد أن رفعها الفيدرالي الأمريكي للتغلب على التضخم المرتفع.

 




 

 


 

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