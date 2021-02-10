الصرايرة ينعى رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالهادي المجالي

الوكيل الاخباري - نعى العين جمال الصرايرة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، ببالغ الحزن والأسى رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي الذي انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم الأربعاء الموافق 10/2/2021 .

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وأكد الصرايرة أن المرحوم كان رجل دولة وقامة وطنية بامتياز وقد كرس حياته في خدمة وطنه ومليكه وشعبه من خلال المواقع التي شغلها سواء الحكومية أو العسكرية أو التشريعية وله إسهامات مميزة في جميع هذه المواقع.



وأعرب الصرايرة عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وعائلة وعشيرة المجالي.

إنا لله وإنا إليه راجعون



