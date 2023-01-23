الصفدي: أبناء وزراء ونواب حاليين لم ينجحوا بوظائف الملحقين الدبلوماسيين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن التعيينات الأخيرة التي تمت في الوزارة راعت المهنية والشفافية.وقال الصفدي، خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هناك أبناء أشقاء لوزيرين حاليين في الحكومة تقدموا ولم ينجحوا وهناك أبناء 5 نواب تقدموا ولم يعينوا أيضا لأنهم لم ينجحوا في الامتحانات والمقابلات.وأضاف أن هناك نظام خاص لتعيين الملحقين الدبلوماسيين حيث يجب أن يتمتع الشخص بصفات وإمكانيات ومهارات مطلوبة للعمل الدبلوماسي وهي مطبقة في جميع دول العالم.وأشار الصفدي إلى أن المقابلات الشخصية والامتحانات التي خضع لها الأشخاص الذين تقدموا راعت الشفافية وتكافؤ الفرص، لافتا إلى أن هناك لجان من خارج الوزارة قابلت الأشخاص ولم يتدخل أي موظف في وزارة الخارجية بالتعيينات.وبين أن أعضاء اللجنة التي قابلت المتقدمين لوظيفة الملحقين الدبلوماسيين هم سفراء سابقون ومختصون في العمل الإداري.