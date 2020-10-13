الصفدي: أمن العراق ركيزة لاستقرار المنطقة

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه نقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية، وآلية التعاون مع العراق ومصر، موضحا أنه "سيكون هناك لقاءات لمتابعة ما يتم نقاشه بين الدول الثلاث".

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وأضاف، في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، في القاهرة الثلاثاء، أنه بحث مع الوزيرين مستجدات المنطقة، قائلا إن "استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خطر على المنطقة كلها".



وتابع الصفدي أن "أفق تحقيق السلام الحقيقي لا يزال غائبا وهذا مدعاة قلق على الجميع"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية".



وعن المستجدات الإقليمية، قال إن "الأمن المائي جزء من الأمن العربي ونقف إلى جانب مصر في موقفها بخصوص سد النهضة".



وأضاف الصفدي أن "أمن العراق ركيزة لاستقرار المنطقة ومعركة العراق هي معركة إعادة إعمار"، داعيا إلى ضرورة حماية العراق من تبعات أي خلافات إقليمية.



وقال شكري، الثلاثاء، إنه ناقش مع نظيره الأردني والعراقي، تطورات الأحداث في ليبيا وسوريا وضرورة التوصل إلى حل سياسي فيها.



وأضاف أنه "جرى تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته على كامل أراضيه على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار دعم جهود التسوية السياسية على أساس المبادرة العربية والحوار والمفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع".



وأشار شكري إلى أنه "بحث مع الصفدي وحسين، أهمية التوصل إلى حلول سياسية تتيح استعادة ليبيا وسوريا لاستقراراها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها".



وأضاف أن "الأمن المائي العربي له أولولية متقدمة وتم إطلاع الوزيرين على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة وكان هناك عرض من قبل وزير الخارجية العراقي لبحث التحديات المرتبطة بالأمن المائي العراقي وهناك اتفاق على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض من أجل وضع أطر التي تحمي المصالح المائية للدول العربية بصفة عامة ولمصر والعراق والأردن بصفة خاصة".



"في إطار الاجتماع الثلاثي وضعنا إطار لتفعيل التعاون فيما بين الوزارات الفنية وتكثيف التواصل فيما بينها للوصول إلى تحديد مشروعات بعينها والوصول إلى اتفاقات حول تنفيذها والأيام المقبلة ستحمل إجتماعات للخروج بنتائج ملموسة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتخرج المشاريع إلى حيز التنفيذ"، بحسب شكري.



