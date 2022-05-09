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الإثنين، 09-05-2022 10:23 م

الصفدي: أي إجراء يخالف الوضع التاريخي في القدس باطل قانونيا

الصفدي ٢


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه على إسرائيل الحفاظ على الوضع القانوني للمقدسات في القدس، وإن أي إجراء يخالف الوضع التاريخي في القدس باطل قانونيا، مضيفا أن الأردن يرفض العبث بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

وأكد الصفدي في لقاء خاص له عبر سكاي نيوز عربية مساء الاثنين، أن جلالة الملك قاد جهودا كبيرة لتحقيق التهدئة في القدس، وأن زيارة جلالته إلى الولايات المتحدة مهمة لبحث قضايا المنطقة.

وأضاف أن للولايات المتحدة دور رئيسي لدفع عملية السلام.

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