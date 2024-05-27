الصفدي: إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي.

اضافة اعلان



وأضاف الصفدي، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، في بروكسل، حكومة نتنياهو متطرفة وردود فعلها تؤكد عدم اكتراثها بالقانون الدولي.



وتابع الصفدي،”ردود أفعال إسرائيل على قرارات الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا يمكن أن تأتي إلا من حكومة لا تعترف لا بالقانون الدولي ولا بالعلاقات الدولية ولا بالقيم الإنسانية”.



وبين أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تقوض القانون الدولي برمته وتضع العالم أمام مواجهة حقيقية بين حماية قيمه ومبادئه وثوابته وقوانينه، أو السماح لهذه الحكومة المتطرفة بفرض همجيتها على المنطقة برمتها.



وأكد الصفدي، أن المملكة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، كان لها موقف واضح وجهود كبيرة قادها جلالة الملك ليس فقط لوقف العدوان بل لتعرية الرواية الإسرائيلية وما تحمله من أكاذيب ومغالطات حول حقيقة ما يجري.



وأشار إلى أن الصراع لم يبدأ منذ السابع من أكتوبر، فهناك سياق تاريخي، وهناك إجراءات استمرت الحكومة الإسرائيلية بالقيام بها على مدى عقود، مما قتل كل فرص تحقيق السلام.