الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.

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وفي منشور عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أضاف الصفدي أن “جرائم اسرائيل في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة التي تنفذ قتلا وتدميرا. سيدفع الجميع ثمن استباحة القانون الدولي وعدم كبح هذ التطرف”.