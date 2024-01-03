الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية الشوبك تنفذ مشاريع خدمية وتنموية بقيمة 4 ملايين دينار

12 دولة توجه تحذيراً للحوثيين

محكمة إسرائيلية تقرر تأجيل تطبيق قانون يمنع عزل نتنياهو

إقليم البترا يرفع جاهزيته لفصل الشتاء الحالي

خامنئي يتوعد بـ"رد قاس" على تفجيري كرمان

الجمـــارك تنــظّم دورة تدريبية ومحاضرة توعوية في استشراف المستقبل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 9 جنود جرحى

صحة غزة: 22313 فلسطينيا إستشهدوا منذ 7 تشرين أول الماضي

الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

عاجل

12 دولة توجه تحذيراً للحوثيين

الأربعاء، 03-01-2024 08:12 م

الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

12202331191012358225952


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.

اضافة اعلان


وفي منشور عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أضاف الصفدي أن “جرائم اسرائيل في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة التي تنفذ قتلا وتدميرا. سيدفع الجميع ثمن استباحة القانون الدولي وعدم كبح هذ التطرف”.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202021162441666436119

بلدية الشوبك تنفذ مشاريع خدمية وتنموية بقيمة 4 ملايين دينار

12202326175917159875743

إقليم البترا يرفع جاهزيته لفصل الشتاء الحالي

1

الجمـــارك تنــظّم دورة تدريبية ومحاضرة توعوية في استشراف المستقبل

12202315223023774636107

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

12024217484434707733

الملك يعزي السماوي والشنيكات

الامن

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار متعلقة
main_image658eed9265026

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا

11010

شخصيات أردنية وعربية وإسلامية تدعو الفلسطينيين للوحدة لمواجهة خطط التهجير

1

المستشفى الميداني الاردني بنابلس يشكل ملاذا صحيا وعلاجيا لآلاف الفلسطينيين

8d09adf2-47e0-4c33-8a7e-7a3c413e6e3d

الصفدي: الأردن يرفض أي مقاربة للتعامل مع غزة بعد وقف الحرب بشكل منفرد

657714ac8f0df

الخصاونة: التهجير القسري هو خرق لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل

54251

الصفدي: لن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة