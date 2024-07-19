الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

اضافة اعلان



وأضاف الصفدي عبر "إكس"، أن رد فعل إسرائيل على حكم محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست لمنع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت تجاهل إسرائيل الكامل القانون الدولي.



وأكد الصفدي ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ووجوب توقف جرائم الحرب التي ترتكبها، وقال: "تجب محاسبة إسرائيل".