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الثلاثاء، 31-05-2022 11:23 ص

الصفدي إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - يتوجّه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المقر الرئاسي لإجراء مباحثات مع قيادات فلسطينية.اضافة اعلان


ووفق مصادر، فإنه من المتوقع أن يعقد الصفدي مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي عقب اللقاء للحديث عن آخر المستجدات والتطورات الأخيرة.

وتأتي زيارة الصفدي في إطار التشاور المستمر بين البلدين وفي ظل الجهود الأردنية المستهدفة دائما دعم الشعب الفلسطيني عبر إيجاد أفق سياسي لتلبية جميع حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد الأردن دوما على أن القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا في المنطقة.

 




 

 


 

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