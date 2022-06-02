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الخميس، 02-06-2022 01:37 م

الصفدي: اجتماع الشراكة الأردني الأوروبي يعتبر حدثا خاصا

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن اجتماع الشراكة الأردني الأوروبي يعتبر حدثا خاصا كونه أول اجتماع شراكة منذ تأسيس الإتحاد الأوروبي يعقد خارج مقراته، ويعتبر أيضا أول اجتماع في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أنه بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني مستمرون في العمل مع الاتحاد الأوروبي لتطوير هذه الصداقة، و لضمان انعكاس هذه العلاقات تعاونا أكبر، بما يسهم أيضا في جهودنا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


وتابع الصفدي أن انعقاد اجتماع مجلس الشراكة الرابع عشر يتزامن مع مرور عشرين عام على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، ومع مرور عشرة أعوام على الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.

 

وأوضح أن الاجتماع تخلل تبني وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام الخمس المقبلة، وتعتبر المملكة أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي تستكمل المفاوضات حول الوثيقة.


 




 

 


 

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