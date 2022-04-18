الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء توضح حكم صيام المريض الذي لا يطيق

الخصاونة: الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس

الصفدي: استدعينا السفير الإسرائيلي

النواب يقر معدل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة - أسماء

قبيلات توعز بصيانة مدارس في الرمثا

الجامعة الأردنية تعلن دوام الفصل الصيفي المقبل

5 إصابات إثر تصادم 10 مركبات على طريق الـ100

ابو علي: نمو تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات 8 %

توضيح من الضمان بشأن الزيادة السنوية على الرواتب وشمول متقاعدي المُبكر فيها

الإثنين، 18-04-2022 12:22 م

الصفدي: استدعينا السفير الإسرائيلي

0L5A9607


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان الحكومة استدعت السفير الإسرائيلي في عمان.

اضافة اعلان

 

وبين الصفدي، خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ان السفير لم يكن موجودا في عمان، موضحاً أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة لإيصال الرسالة الأردنية الصارمة والتي ندين فيها هذه التصرفات.


واكد على أن الجهود الأردنية مستمرة وتم تكثيف الاتصال بكل الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين للتصدي لهذا الإجراء.


وشدد الصفدي على ان حماية الحرم وهويته أولولية أردنية وننطلق بجهودنا التي لا تنقطع للتصدي للإجراءات الإسرائيلية.

 

واشار الصفدي الى انه إذا لم توقف إسرائيل هذه الإجراءات اللاشرعية وانتهاكاتها فإنها ستتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي، منوها الى ان الاردن سوف يستضيف الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
635404279191092500

الإفتاء توضح حكم صيام المريض الذي لا يطيق

0L5A0349

الخصاونة: الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس

ى

الزراعة والأمن الغذائي زيادة مطّردة في المساهمة الاقتصادية وفرص طموحة لتنمية القطاع

430e81fa-7dd0-457e-a113-b79f9253103f

أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة - أسماء

الرمثا

قبيلات توعز بصيانة مدارس في الرمثا

الجامعة الاردنية (1)

الجامعة الأردنية تعلن دوام الفصل الصيفي المقبل

أخبار متعلقة
276160083_269424402044811_7413629174196559127_n

السفارة الصينية تشيد بالشراكة القائمة مع الأردن

623880c0b605c

القطاع الصناعي يدعو لتمكين العاملين لديه من ممارسة حقهم الانتخابي

476a8b67-cac0-4c33-bd80-3e8acb4cffa7

ورشة عمل لمرتبات القضاء العسكري حول الضمانات القانونية للأحداث

WhatsApp Image 2022-03-19 at 4.29.34 PM

21 مرشحا يتنافسون على رئاسة 5 بلديات في جرش

60698f54544b7

السهيلي: الإرادة السياسية وراء متانة العلاقات بين الأردن وتونس

276134016_338216815012560_7995705990654276390_n

هيئة الطاقة :منح 9 رخص جديدة تخص الطاقة والمحروقات