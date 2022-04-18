الصفدي: استدعينا السفير الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان الحكومة استدعت السفير الإسرائيلي في عمان.

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وبين الصفدي، خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ان السفير لم يكن موجودا في عمان، موضحاً أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة لإيصال الرسالة الأردنية الصارمة والتي ندين فيها هذه التصرفات.



واكد على أن الجهود الأردنية مستمرة وتم تكثيف الاتصال بكل الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين للتصدي لهذا الإجراء.



وشدد الصفدي على ان حماية الحرم وهويته أولولية أردنية وننطلق بجهودنا التي لا تنقطع للتصدي للإجراءات الإسرائيلية.



واشار الصفدي الى انه إذا لم توقف إسرائيل هذه الإجراءات اللاشرعية وانتهاكاتها فإنها ستتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي، منوها الى ان الاردن سوف يستضيف الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها.

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