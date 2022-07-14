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الخميس، 14-07-2022 09:53 م

الصفدي : استقرار الجنوب السوري مصلحة وطنية أردنية

الصفدي ٢


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن استقرار الجنوب السوري هو مصلحة وطنية أردنية، والأردن يحاول التعامل مع كل أسباب عدم الاستقرار في الجنوب التي تنعكس على المملكة.

وأشار الصفدي عبر مقابلة مع تلفزيون الشرق، بُثت الخميس، إلى وجود حالة غير صحية على الحدود مع سوريا. وعمليات تهريب ممنهجة للمخدرات، ولذلك هنالك حاجة إلى مقاربات تثبّت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري".

"نقوم بما يجب أن نقوم به وهو حماية مصالحنا وحماية حدودنا وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تقوم بهذا الدور ونحن سياسياً نتواصل مع الجميع من أجل حل أي إشكاليات"، بحسب نائب رئيس الوزراء.

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