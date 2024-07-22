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الإثنين، 22-07-2024 12:05 م

الصفدي: استهداف الاحتلال لقافلة "الأونروا" جريمة حرب

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الوكيل الاخباري - وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استهداف الاحتلال لقافلة إنسانية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة بجريمة حرب.

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وقال الصفدي، في منشور له عبر منصة "إكس"، الاثنين، إن غزة لم تعد مقبرة للأطفال فقط بل مقبرة للقانون الدولي ووصمة عار مخزية للنظام الدولي كله.

وأكد الصفدي على أهمية حماية الأونروا وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى والعاملين فيها من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب.

 

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