الصفدي : الأردن سيبقى السند الأقوى للفلسطينيين

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني "كان وسيبقى السند الأقوى للأشقاء في فلسطين".

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وأضاف الصفدي خلال لقاء مع لجنة فلسطين النيابية، أن "ما تبذله المملكة من جهود مستمرة لا تنقطع من أجل إسناد الأشقاء، وإنهاء الاحتلال ورفع القهر وتحقيق السلام العادل الشامل الذي تقبله الشعوب الذي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

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