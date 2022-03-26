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السبت، 26-03-2022 02:16 م

الصفدي: الأردن مع اي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها

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الوكيل الإخباري - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مُواجهة الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف منشآت السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها. اضافة اعلان


وجدّد الصفدي، خلال لقائه اليوم وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال منتدى الدوحة، إدانة المملكة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية والتي أدّت إلى اشتعال النيران في إحدى محطات توزيع شركة آرامكو في مدينة جدة يوم أمس. 

وأكّد الصفدي أن الأردن يقف مع السعودية في أي خطوة تتخذها لحماية أمنهم ومصالحهم. 

وبحث الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية، وأكّدا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين. 

وشدّد الصفدي والأمير فيصل أن المملكتين تقفان معاً بالمطلق في مواجهة التحديات،  و مستمرتان في العمل من أجل زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. 

وبحث الصفدي والأمير فيصل عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب الحوثي وجهود التوصل لحلٍ سياسيٍ للأزمة اليمنية، والأزمة السورية والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على المنطقة والعالم خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الطاقة، والأمن الغذائي والجهود الدبلوماسية المستهدفة حلها. وأكّدا استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

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