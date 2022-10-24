الصفدي: الأردن يؤكد أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية – الروسية

الوكيل الإخباري-

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أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة الاوكرانية – الروسية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد على هامش أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المنعقد في البحر الميت، والذي تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية – رئيسة مجموعة شركاء البحر الأبيض المتوسط من أجل التعاون لعام ٢٠٢٢ – والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.وقال الصفدي، إن الحرب على أوكرانيا لها تداعيات كبيرة على أوروبا والعالم بأسره، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والغذاء.وشدد الصفدي على أهمية اتخاذ خطوات عملية ووفق آلية فاعلة لمواجهة انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي، وأسعار الطاقة والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد وبما يضمن تخفيف تبعات الأزمة على كل الدول المتأثرة منها.وأكد على موقف الأردن المبدئي في ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحلّ الأزمة الأوكرانية بما ينسجم مع هذه المبادئ.