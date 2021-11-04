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الخميس، 04-11-2021 04:44 م

الصفدي: الأردن يرفض الإساءة للسعودية والخليج

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الوكيل الإخباري- أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن رفض الأردن لأية إساءة للمملكة العربية السعودية والأشقاء في الخليج العربي.

وأكّد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيرلندي في عمّان، أنّ الأردن يعتبر أمن المملكة السعودية والخليج العربي جزء من أمنه، مشددا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية “الكارثية”.

وقال إن الأردن مستمر بالعمل مع الأشقاء بالخليج وصولا إلى حل الأزمة اليمنية، منوها إلى أن موقف الحوثيين يعيق الوصول إلى حل للأزمة في اليمن.

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