الصفدي: الأردن يقف بكل إمكاناته لجانب العراق

الوكيل الاخباري- هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره العراقي فؤاد حسين، بنجاح العملية الانتخابية التي جرت الأسبوع الحالي.



وقال الصفدي عبر تويتر: "هنأت وزير خارجية العراق الشقيق معالي الأخ فؤاد حسين بنجاح العملية الانتخابية إنجازا وازنا جديدا على طريق إعادة البناء، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق".



وأضاف: "سيظل الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب العراق، ويدعم جهود حكومته وتثبيت الاستقرار وحماية مصالح العراق واستقراره وسيادته".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة