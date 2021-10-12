الثلاثاء 12-10-2021
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الثلاثاء، 12-10-2021 01:37 م

الصفدي: الأردن يقف بكل إمكاناته لجانب العراق

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الوكيل الاخباري- هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره العراقي فؤاد حسين، بنجاح العملية الانتخابية التي جرت الأسبوع الحالي.

وقال الصفدي عبر تويتر: "هنأت وزير خارجية العراق الشقيق معالي الأخ فؤاد حسين بنجاح العملية الانتخابية إنجازا وازنا جديدا على طريق إعادة البناء، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق".

وأضاف: "سيظل الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب العراق، ويدعم جهود حكومته وتثبيت الاستقرار وحماية مصالح العراق واستقراره وسيادته".

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