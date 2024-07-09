الصفدي: الأردن يقف بكل إمكانياته لتوفير الدعم اللازم للأونروا

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي.



وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن الأردن مستمر ويقف بكل إمكانياته لتوفير الدعم اللازم لوكالة الأنروا في ظل الظروف المأساوية التي تزداد تفاقما جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن قدرة أونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة ما تزال محدودة جدا بسبب المعوقات التي تفرضها قوات الاحتلال على الوكالة.



وأشار الصفدي إلى أن كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين.

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