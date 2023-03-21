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الثلاثاء، 21-03-2023 03:15 م

الصفدي: الأردن ينسق مع الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية

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الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون، في إطار الجهود الأردنية المستمرة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية استناداً إلى المبادرة الأردنية التي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

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وأكد الصفدي التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمبادرة الأردنية المستهدفة حل الأزمة السورية، وإطلاع الأمم المتحدة على تفاصيلها، كما أطلع الصفدي بيدرسون على جهود المملكة في تقديم المساعدات إلى الشعب السوري الشقيق بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا.


وأشار الصفدي إلى استمرار التنسيق مع الأشقاء العرب حول موعد إطلاق المبادرة وآليات عملها، مؤكداً بأن الدول العربية هي الأولى بتصدر طاولة الحوار لحل الأزمة السورية، وتبعات هذه الأزمة تؤثر على المنطقة العربية أكثر مما تؤثر على غيرها.


وشدد الصفدي خلال اللقاء على دعم الأردن جهود المبعوث الأممي بيدرسون للتوصل لحلٍّ سياسيٍّ للأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ ووفقاً لمبدأ خطوة مقابل خطوة.


من جانبه، وضع بيدرسون الصفدي في صورة الجهود التي يبذُلها للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ للأزمة في سوريا، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في تقديم المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال الأخير، وباستضافة اللاجئين السوريين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

 




 

 


 

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