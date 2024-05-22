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الأربعاء، 22-05-2024 12:56 م

الصفدي: الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل اليوم تدفع باتجاه مزيد من التأزيم

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الوضع في الضفة العربية يتفاقم والإجراءات اللاشرعية تستمر والوضع على حافة الانفجار.

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وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سبارتو، في العاصمة عمان اليوم الأربعاء، أن قرارات الوزراء الإسرائيليين اليوم تشير إلى استمرار حكومتهم بإعمالها غير الشرعية.


وبين أن الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل اليوم تدفع باتجاه مزيد من التأزيم، مضيفا أن قرارات إسرائيل ببناء بؤر استيطانية جديدة رسالة بأنها مستمرة بأعمالها غير الشرعية وتقتل فرص حل السلام.


وتابع الصفدي: "نحذر من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية وإذا انفجرت الأوضاع فالصراع سيأخذ منحى أخطر".


وأوضح أن الأردن يرحب بقرار اعتراف النرويج ودول أخرى بدولة فلسطين ونثمن مثل هذه القرارات التي هي تأكيد على طريق السلام وحل الدولتين، القرار مهم ونأمل أن يكون جزءا من حل أوسع.


وفي السياق، لفت الصفدي إلى أن الأمور ذهبت إلى ما هو أسوأ في غزة.

 




 

 


 

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