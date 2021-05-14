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الجمعة، 14-05-2021 06:47 م

الصفدي : الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد

خارجية
أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، في اتصالات مع نظرائه في مصر والسعودية وعُمان، وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

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الصفدي، كتب الجمعة على تويتر، إنه واصل ووزير خارجية مصر سامح شكري بحث سبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.


وأضاف، أنه بحث مع نظيره المصري أيضا، وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر وقف إسرائيل العدوان على غزة ووقف الانتهاكات والاعتداءات في القدس وبقية الأراضي المحتلة.


"سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية التصعيد"، بحسب الصفدي.

 

وقال في تغريدة ثانية، إنه بحث ووزير خارجية السعودية الشقيقة فيصل بن فرحان، الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية سبيلا وحيدا لوقف التصعيد الحالي.
وأضاف: "الاحتلال أساس الصراع وإطلاق حراك سياسي فاعل لإنهائه أولوية نعمل عليها مع الأشقاء والشركاء".

 

الصفدي، كتب في تغريدة أخرى: "أجريت محادثات مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، حول الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي غزة والانتهاكات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

 

 




 

 


 

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