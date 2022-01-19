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الأربعاء، 19-01-2022 01:32 م

الصفدي: الاردن مستهدف عبر الحدود الشمالية من تجار المخدرات

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الوكيل الإخباري -  قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، إن الأردن أصبح مستهدف في الحدود الشمالية من تجار المخدرات.

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وأضاف الصفدي، خلال حديثه في اجتماع اللجنة المالية النيابية، الأردن يتحمل تبعات كبيرة من جراء اللجوء السوري.

ولفت إلى أن السياسة الأردنية “تستهدف مصالحنا الوطنية”.

وشدد على استمرار المملكة في الجهود المبذولة بالنسبة للقضية الفلسطينية؛ وهي القضية المركزية مع التأكيد على حل الدولتين.

ونوه إلى أنّ السفارات تسعى لجذب الاستثمارات ولها دور مهم في فتح الأسواق الخارجية.

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