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الجمعة، 14-01-2022 09:07 م

الصفدي: الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن أمريكا مستمرة بكونها صديقة حقيقية وجيدة للأردن.

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وأضاف في مقابلة مع (CNN) أن التعاون مع الولايات المتحدة في التخفيف من العديد من التحديات التي تواجه الأردن في نهاية المطاف كنتيجة لأزمات اقليمية، موضحا أن الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية.


وبين أن الدعم الأمريكي للأردن لا يقتصر على تمكينه من مواجهة التحديات فحسب، بل يساعد في تنفيذ اصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعهد بها الأردن.


ولفت إلى أن المنطقة تحتاج إلى القيام بالكثير من الرفع الثقيل، ولا يمكننا الاعتماد على أمريكا فقط لحل مشكلاتنا، فعلينا العمل وبعدها العمل مع الولايات المتحدة كشريك موثوق للتقدم إلى الأمام.


وأشار إلى أن أمريكا لعبت دائماً دوراً رائداً في المنطقة، ونحن بحاجة إلى هذا الدور، ويعمل الأردن مع أمريكا لضمان استمرارها في مساعدتنا بمواجهة كل هذه التحديات وإيجاد حلول لها.


وأكد أن المناقشات التي اجراها مع نظيره الأمريكي الخميس، أشارت إلى أننا سنواصل العمل معاً.


وشدد على أننا نقوم بدورنا في المنطقة أيضاً، سواء من حيث عملية السلام أو سوريا أو اللاجئين أو الإرهاب، وأمريكا شريك رئيسي، ونحن نواصل العمل معاً


 




 

 


 

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