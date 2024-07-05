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الجمعة، 05-07-2024 01:43 م

الصفدي: العدوان على غزة خرق كل ثوابت القانون الدولي

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، أن العدوان على غزة خرق كل ثوابت القانون الدولي، وارتقى لمستوى الإبادة الجماعية.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا في مقر وزارة الخارجية الإستونية في تالين أنه دون السلام فعواقب النزاع ستصل إلى أوروبا وأماكن أخرى حول العالم.


وشدد الصفدي على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.


كما أكد على أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وشدد الصفدي على أن الناس في غزة يعانون من الجوع؛ لأن إسرائيل تستخدمه كسلاح.


وشدد على أن القانون الدولي يطبق بمعايير مزدوجة، ونحن نريد تطبيقه على كل النزاعات بشكل متساو.


ولفت النظر إلى أنه إذا استمر العدوان في غزة فإن التصعيد في المنطقة سيكون واقعا.


وتحدث عن قيام إسرائيل بأكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ 30 عاما، وتخطط لتوسيع المستوطنات.


 




 

 


 

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