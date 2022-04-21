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الخميس، 21-04-2022 01:05 م

الصفدي: القدس والمقدسات ثابت فوق السياسة

صصصص


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن اللجنة الوزارية العربية، المكلفة بمواجعة السياسات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتم بحث سبل صد الاعتداء لحماية المقدسات وضمان حرية الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية. 

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وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الاجتماع عكس ان القدس والمقدسات ثابت جامع فوق السياسية لا يمكن القبول بالاعتداء عليها أو محاولة تغيير هويتها. 


واوضح ان اللجنة تقوم بدور نيابة عن المجلس العربي، مشددا على أنه لا يمكن قبول الاعتداء على الأقصى ولا بد من احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس. 


واشار الى ان النقاش كان موسع، وحتى نهاية شهر رمضان أمامنا فترة حرجة، لتمكين المصلين القيام بالشعائر الدينية واحترام الوضع التاريخي في القدس المحتلة. 
واشار الى انه تم التاكيد على ان الحرم القدسي الشريف مكان كامل للعبادة.


 




 

 


 

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