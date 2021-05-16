الصفدي : القضية الفلسطينية القضية المركزية والقدس خط أحمر

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى في العالم ، مضيفاً أن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر.

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وأكد الصفدي ، اليوم الأحد، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الأردن ملكا وشعبا يقفون بجانب الشعب الفلسطيني ، منوها " نقف إلى جانب أشقائنا في فلسطين لتلبية حقوقهم المشروعة.

وأشار الصفدي: "اجتماعنا الطارئ اليوم رسالة أن العالم الإسلامي يقف متحداً ضد الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية و اللاأخلاقية واللاإنسانية في القدس المحتلة ومقدساتها وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد العدوان على غزة"



وأضاف: "يدفع الاحتلال المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع وتهدد كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل"