الأحد 16-05-2021
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الصفدي : القضية الفلسطينية القضية المركزية والقدس خط أحمر

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الأحد، 16-05-2021 01:06 م

الصفدي : القضية الفلسطينية القضية المركزية والقدس خط أحمر

صفدي


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى في العالم ، مضيفاً أن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر.

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وأكد الصفدي ، اليوم الأحد، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الأردن ملكا وشعبا يقفون بجانب الشعب الفلسطيني ، منوها " نقف إلى جانب أشقائنا في فلسطين لتلبية حقوقهم المشروعة.

 

وأشار الصفدي: "اجتماعنا الطارئ اليوم رسالة أن العالم الإسلامي يقف متحداً ضد الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية و اللاأخلاقية واللاإنسانية في القدس المحتلة ومقدساتها وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد العدوان على غزة"

وأضاف: "يدفع الاحتلال المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع وتهدد كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل"


 




 

 


 

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