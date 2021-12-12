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الأحد، 12-12-2021 06:51 م

الصفدي : المملكة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق‬ الشقيق

الصفدي


الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت. 

وبحث الصفدي وهينيس-بلاسخارت الجهود التي تقوم بها البعثة في العراق ودورها في دعم جهود العراق الشقيق لتعزيز الأمن والاستقرار. 

وأكّد الصفدي أهمية دور البعثة وضرورة تكاتف الجهود لدعم العراق وأمنه واستقراره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكّد أن المملكة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق‬ الشقيق في مواجهة كل التحديات وجهوده لإعادة البناء، وتلبية طموحات الشعب العراقي الشقيق . 

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