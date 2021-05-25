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الثلاثاء، 25-05-2021 02:12 م

الصفدي : تهجير الفلسطينيين من بيوتهم سيفجر الاوضاع من جديد

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان السلطة الفلسطينية تتواصل بشكل مستمر مع الحكومة الاردنية لتنسيق المواقف حول القضية الفلسطينية واكد ان هذه الزيارة لوزير الخارجية ايمن الصفدي جاءت في وقت مهم جدا . 

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من جانبه قال الصفدي خلال مؤتمر صحفي انه جاء الى دولة فلسطين لنقل رسالة من جلالة الملك الى اخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس . 

 

واكد الصفدي ان الرسالة تضمنت بحث وتنسيق الجهود للوصول الى اتفاق سياسي حقيقي ومنع تكرار العدوان على غزة .

 

واضاف الصفدي ان ملف ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح يمثل جريمة حرب وسيعيد ذلك تفجير الوضع من جديد . 

 

 

 

 

 




 

 


 

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