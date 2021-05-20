الصفدي: تهجير سكان حيّ الشيخ جراح سيكون جريمة حرب

الوكيل الاخباري –

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن سلطات الاحتلال أحالت القدس، مدينة السلام، ساحة للقهر والقمع والظلم.وأوضح في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن تهجير سكان حيّ الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة حرب.وأكد “فلهؤلاء المواطنين الفلسطينيين حق بين في بيوتهم، التي ولدوا فيها، والتي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم. أي ظلامية تلك التي تعطي نفسها صلاحية استباحة هذا الحق”.وبين “وفق القانون الدولي، المقدسيون سكان محميون. ووفق قرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980 لا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم”، موضحا أن “الدفاع عن حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم دفاع عن القانون الدولي، وعن قيمنا الإنسانية المشتركة”.