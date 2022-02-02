الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على توحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات

الحكومة: التنقيب عن الذهب والنحاس قريبا - أسماء المناطق

الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

فرنسا ترفع معظم قيود كورونا

الاحتلال يرصد 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من أوميكرون

توقيف صاحب أسبقيات اعتدى على صاحب محل بالزرقاء

أستراليا تنفي أن تكون سفينة حربية مصدر إصابات بكورونا في تونغا

الفايز: نرفض التدخل بشؤون الخليج.. وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

1135 حيازة زراعية مشمولة بالضمان الاجتماعي

رئيس غازبروم الروسية يكشف تفاصيل عن مشروع غاز ضخم مع الصين

الأربعاء، 02-02-2022 03:24 م

الصفدي: حل الدولتين الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل

WhatsApp Image 2022-02-02 at 3.18.50 PM


الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، مُحادثات مُوسعة تناولت سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحة العربية.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وأبو الغيط ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّد الصفدي بأنّ جامعة الدول العربية ستبقى مظلة العمل العربي المشترك، ما يتطلب العمل على تقوية وتعزيز دورها، وإسنادها باستمرار لزيادة فاعليتها، مُؤكداً على التزام المملكة بدعم الجامعة من أجل أن تحظى بكل ما تحتاجه من دعم. 

وتقدّمت القضية الفلسطينية محادثات الصفدي وأبو الغيط، حيث أكّدا مركزيتها، وضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة المفاوضات على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل.

واستعرضت المحادثات مُخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي عُقد قبل أيامٍ قليلة، باستضافة دولة الكويت الشقيقة، والتحضيرات للقمة العربية المُقبلة، علاوةً على جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان.

ومن جانبه أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة في الجامعة وفى منظومة العمل العربي، مشدداً على دور الأردن الرئيس بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا والمصالح العربية.

وأشاد أبو الغيط بالدعم الذي تُقدمه المملكة للجامعة، وبمستوى التنسيق العالي وبما ينعكس إيجاباً على جهود الجامعة ودورها في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة المصالح العربية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

وزير العمل القطري يصل إلى المملكة في زيارة رسمية

61fa823f4bbce

الملك يؤكد على توحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات

89786759

اعتداءات متكررة على الثروة الحرجية غرب إربد

جرام-الذهب.png

الحكومة: التنقيب عن الذهب والنحاس قريبا - أسماء المناطق

1202212151221822805344

العسعس: ضريبة المبيعات غير عادلة

59967182_101

الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

أخبار متعلقة
61fa823f4bbce

الملك يؤكد على توحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات

603c2b064236041942284c11

الحكومة تبحث إنشاء مدينة إدارية جديدة ومتطورة

1641652691760

الخصاونة يلتقي وزير الدفاع الألماني

270783626_252691866977299_4317256170596274120_n

الخصاونة يعزي عشيرة التل

270783626_252691866977299_4317256170596274120_n

الخصاونة يؤكد متابعة أوضاع الأردنيين في كازاخستان

unnamed

الإدارة المحلية: هذه شروط استحداث بلديات جديدة في المملكة