الصفدي: سنزود لبنان بـ 100 ميغاواط من الكهرباء فور توصله لاتفاق مع البنك الدولي

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن سيستمر بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز أزمته، موضحا أن الأردن سيزوده 100 ميغاواط من الكهرباء فور أخد لبنان جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي.

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وأضاف، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية مع بنظيره وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب، أن الضغوطات تستوجب تعاون أكبر وتنسيق اكثر مع لبنان.



وأكد الصفدي وقوف الأردن مع لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة أن الأردن سيستمر في الوقوف مع لبنان لتجاوز أزمته ليستعيد لبنان أمنه وألقه ومكانته منارة في المنطقة العربية .



وتابع "بحثنا العلاقات الأردنية اللبنانية واستراتيجية العلاقات وتاريخيتها واضحتان على مدى عقود من التعاون والتنسيق والعمل المشترك من اجل خدمة مصالح بلدينا".



وعن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال الصفدي إن جلالة الملك يتابع الجهود الحكومية ويوجه باستمرار لتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



وأوضح أن العمل جار مع العرب والمجتمع الدولي لإيجاد حلول متدرجة للأزمة السورية على الصعد كافة، الإنسانية الاقتصادية والسياسية.



المباحثات، ناقشت سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وجهود حل الأزمات في المنطقة.

