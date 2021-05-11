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الثلاثاء، 11-05-2021 03:55 م

الصفدي : سيكون لاستمرار الاحتلال في عدوانه انعكاسات خطيرة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية ايمن الصفدي خلال مشاركته اليوم في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية ان الدفاع عن فلسطين وقدسها ومقدساتها المهمة الأسمى التي يكرس جلالة الملك كل إمكانات الأردن لها .

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واضاف الصفدي بان الأردن يقف مع المقدسيين بكل إمكاناته في مواجهة العدوان وفي حماية الحقوق . 

 

واكد الصفدي ان جلالة الملك قاد تحركات واتصالات أردنية مكثفة لبلورة جهد دولي فاعل يوقف الانتهاكات ويحمي الشعب الفلسطيني مضيفا اننا مستمرون بالعمل في تحركاتنا لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية وممارساتها اللاشرعية . 

 

وشدد الصفدي ان على الاحتلال وقف الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة و قطاع غزة قائلا " سيكون لاستمرار الاحتلال في عدوانه انعكاسات خطيرة على كل شيء بما في ذلك العلاقات الأردنية الاسرائيلية " . 

 

واضاف الصفدي " الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لإسناد الأشقاء وحماية المقدسات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني " . 

 

 

 




 

 


 

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