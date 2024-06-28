الجمعة 28-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل الاحتلال يقصف مخيمات نازحين برفح وتحذير من خروج آخر مستشفيات الشمال عن الخدمة

اعتبارا من الاثنين المقبل.. هكذا ستصبح تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن

مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

الأمن يحذر الأردنيين

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بلدية إربد الكبرى تعلن تمديد العمل فيها لإصدار رخص المهن

مستوطنون يضرمون النار بأراضي فلسطينيين بالضفة

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الجمعة، 28-06-2024 08:15 م

الصفدي: عدوان الاحتلال قد يتوسع ليشمل المنطقة برمتها

WhatsApp Image 2024-06-28 at 7.59.13 PM


الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الجمعة، جهود خفض التوتر في جنوب لبنان. اضافة اعلان


وحذّر الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع بو حبيب، من خطر توسع العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان على المنطقة برمتها. 

وشدد الصفدي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية على الأسس التي تحترم حدود لبنان وسيادته وأمنه. 

وأكد الصفدي ضرورة التزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار ١٧٠١ سبيلاً لوقف التصعيد والحؤول دون جر المنطقة إلى حرب أخرى تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. 

وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، ودعمه كل الجهود المستهدفة خفض التصعيد. 

وحذّر الصفدي من أن خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستمرار الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف قتل الشعب الفلسطيني قصفاً وتجويعاً وحصاراً. 

إلى ذلك، أكد بو حبيب أن لبنان يعول على تضامن ووقوف الأشقاء العرب وبالأخص الأردن إلى جانبه، وكذلك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للجم التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة. 

وشدد بو حبيب على سعي لبنان الحثيث لنجاح الحلول الدبلوماسية والوساطات القائمة للتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، مع ما يتطلّبه ذلك من وقف فوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء عملية إظهار وتثبيت الحدود المعترف بها دولياً، ووقف الخروقات والانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع تعزيز الدعم للجيش اللبناني ليقوم بمهامه كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1719600801978

الزرقاء تحتفل بمناسبة الأعياد الوطنية

1719599656203

الأمير فيصل يتوج الفائزين بسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

6626dcc31e092-1-780x470

اعتبارا من الاثنين المقبل.. هكذا ستصبح تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن

1719579975107

شباب الكرك تواصل أنشطتها الشبابية والتطوعية

1719579975107

ورشة بعنوان "اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة طريق الأحزاب السياسية للمجلس 20"

1719587602194

مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون

أخبار متعلقة
0a3e986f5abd94cbd246c5a0f993ebe3

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

667eb38c77e6a

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

1719495426710

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"

667828dd6e61e

الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

570454_5_1717935112

القضاء يكسر ظهر الفساد ويحكم باستعادة ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً

66632d2b8392a

القوات المسلحة: إرسال طائرة مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان