الوكيل الاخباري-

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة يجب أن تتوقف.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني في أثينا أن استمرار الحرب يظهر عجزا معيبا في مؤسسات العمل الدولي المشترك.ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، ولا يمكن السماح باستمرار الحرب على غزة.وقال الصفدي: "لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى قطاع غزة لتكون بديلا عن قوات الاحتلال الإسرائيلي".وفي حديثه عن العلاقات الثنائية بين الأردن ويونان: "أجرينا اليوم حوار عميق ونريد تحقيق الأهداف ذاتها ونريد تطوير علاقاتنا الثنائية والبناء على هذه الشراكة الراسخة والمتجذرة في عقود من العمل المشترك ومن القيم المشتركة والحرص المشترك على ان نخدم مصالح شعبينا".