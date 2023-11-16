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الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

الخميس، 16-11-2023 08:20 م

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل.

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وقال الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الاتفاقية كان يجب أن توقع الشهر الماضي ولكن لن نوقعها في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

 

وأضاف أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.

 

ودعا الصفدي المؤسسات الدولية تقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة.

 

وأشار إلى أنه على العالم مواجهة حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل دمر ما تم بعقود لبناء بيئة سلام.

 

وبيّن الوزير أن الأردن يعمل على إنزال مساعدات أخرى للمستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة بما فيها حاضنات للأطفال.

 

وشدد على أن المملكة بقيادة جلالة الملك تستثمر علاقتها للمطالبة بوقف الحرب والتحذير من دفع إسرائيل المنطقة للهاوية.

 

 




 

 


 

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