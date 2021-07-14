الصفدي: مستعدون لاستقبال جرحى مستشفى الحسين العراقي

الوكيل الإخباري - أعلن الأردن عن استعداد مستشفياته لاستقبال جرحى حادث مستشفى الحسين في ذي قار، وفق وزير الخارجية أيمن الصفدي.

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وقالت الوزارة العراقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجيَّة أيمن الصفدي قدم التعازي بحادثة الحريق المُروع بمستشفى “الإمام الحسين” بمحافظة ذي قار، وأسفر عن وفيات وإصابة العشرات.



وأضافت أن الصفدي نقل بحزنٍ ومواساة تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة وشعب العراق وتقدم بصادق تعازيه لذوي الضحايا”، داعياً أن “يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين”.



وأكد الصفدي وفقاً للبيان “تضامن حكومة وشعب المملكة الأردنيّة الهاشميّة مع حكومة وشعب العراق في مُواجهة هذا الحادث الأليم، واستعداد مستشفيات المملكة الأردنيّة لاستقبال الجرحى، وتقديم أي مساعدة مطلوبة”.

