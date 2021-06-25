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الجمعة، 25-06-2021 01:58 م

الصفدي: نأمل رفع المملكة من القائمة الحمراء إلى الخضراء وبائيا

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن  هناك حاجة لتطوير العلاقات السياحية بين الأردن وقبرص.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره القبرصي في لارنكا: "نأمل رفع الأردن من القائمة الحمراء إلى الخضراء بظل الوضع المطمئن للأردن بما يتعلق بوباء كوفيد."


"الأردن وقبرص بينهما علاقات تاريخية ومعنيان بتحقيق مصالح شعوبهما بحياة آمنة" وفق الصفدي الذي أكد أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر والحوار بين البلدين عملي.


وتابع الصفدي خلال المؤتمر :"ثمة الكثير يمكن أن نفعله من أجل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري".


وشدد الصفدي على أن الأردن بوضع مطمئن بما يتعلق بفيروس كورونا وإيجابية الفحوصات أقل من 3% والحالات في حدها الأدنى ونأمل بأن يكون هناك قرار قبرصي قريب برفع الأردن من القائمة الحمراء إلى القائمة الخضراء حتى نستطيع أن نزيد التبادلات السياحية.

 


 




 

 


 

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