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الإثنين، 03-01-2022 01:29 م

الصفدي: نحن مع السعودية في أي خطوة

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الوكيل الإخباري - ادان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، اليوم الاثنين، الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، قائلا:" نحن مع المملكة العربية السعودية في أي خطوة يتم اتخاذها".

وأكد الصفدي خلال لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مركزية العلاقات الأردنية السعودية، مبينا أنها تسير بشكل أوسع بين المملكتين، وموضحا أنه تم بحث العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.

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وأشار الى أن موقف الأردن والسعودية واضح بشأن القضية الفلسطينية.

وأطلع الصفدي نظيره السعودي على مجريات زيارته الأخيرة إلى رام الله مؤكدا دعم الأردن لاستضافة السعودية ملف إكسبو المقبل.

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